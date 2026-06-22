Арестуваха китайски шпионин в София

Кадър МВР

Китайски шпионин е бил заловен на територията на България, съобщават от прокуратурата.

На 19.06.2026 г. Софийска градска прокуратура (СГП) привлече като обвиняем китайски гражданин за това, че за времето от неустановена дата през месец юли 2025 г. до 18.06.2026 г. в гр. София е направил опит да събере информация, представляваща държавна тайна, с цел издаването ѝ на чужда държава, като деянието е останало недовършено по независещи от него причини – престъпление по чл. 104, ал. 1, вр. чл. 18, ал. 1 НК.

Досъдебното производство е образувано на 18.06.2026 г. по сигнал на ДАНС. Разследването се води от Следствен отдел към СГП под ръководството и надзора на СГП.

С определение от 21.06.2026 г. по искане на СГП Софийски градски съд (СГС) взе мярка за неотклонение задържане под стража по отношение на обвиняемия.

Определението на СГС не е окончателно и подлежи на обжалване пред Софийски апелативен съд.

Разследването по случая продължава от СО-СГП под ръководството и надзора на СГП.

Редактор "Екип на Петел",

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