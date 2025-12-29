Арестуваха мъж, пребил с юмруци и изгонил жена си на улицата в Ягодово

снимка Булфото

Мъж на 30 години от село Ягодово в община Берковица е бил задържан вчера за упражнено домашно насилие над жена на 40 години от същото село, с която живеел на семейни начала, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

В полицията в Берковица вчера e подаден сигнал за саморазправа между мъж и жена в село Ягодово. При посещение на място полицаите установили, че мъжът е нанесъл няколко удара с юмрук в областта на лицето на живеещата с него жена, след което я изгонил от обитаваната от двамата къща и тя потърсила подслон при съседи. Пострадалата е откарана в Центъра за спешна медицинска помощ в Берковица, където по лицето ѝ са констатирани охлузни рани и е предписано домашно лечение. Мъжът е задържан за денонощие в полицейския арест, по случая е образувано досъдебно производство по член 131 от Наказателния кодекс.

През почивните дни в Монтанско бяха регистрирани още три други случая на домашно насилие, а през първите девет месеца на годината има общо 74 случая, като броят им расте спрямо предишните години. При повечето случаите насилието е от мъж към жена или от деца към възрастни родители, уточниха от полицията, предаде БТА.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!