Арестуваха мъж и жена от Варна за кражби - той на козметика, тя на дрехи

снимка: МВР

39-годишна варненка, непозната до момента на органите на реда, е задържана в резултат на предприети незабавни действия на групата по джебчийски кражби към ОДМВР- Варна. Според събраните до момента данни, вчера жената е извършила кражба на дрехи и един магнит за сваляне на аларми, от Търговски център в Морската столица. Вещите, обект на престъплението, са иззети и приложени към образуваното по описа на Трето РУ бързо производство, съобщиха от полицията.

При друг случай на кражба, полицаи от Първо РУ са установили и задържали, за срок до 24 часа, мъж, откраднал козметични продукти от магазин за дрогерия. Сигналът за престъплението бил подаден преди дни. Своевременно криминалистите влезли в дирите на извършителя, който се оказал 32- годишен варненец. По случая е образуван заявителски материал.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!