Арестуваха мъж на летището в Атланта, заплашил да „застреля всички“

кадър бТВ

Мъж от Картърсвил, Джорджия, беше арестуван в понеделник на летище в Атланта, след като заплашил да открие огън в терминала. Мъжът е известен престъпник и е имал полуавтоматично оръжие, пише Ройтерс.

Полицията съобщи, че семейството на Кейгъл е уведомило полицията в Картърсвил, че той се е насочил към летището в Атланта и има намерение да „стреля“.

Видеозапис от летището показва 49-годишния Кейгъл, невъоръжен, да влиза в терминала за вътрешни полети, където е бил приближен от полицейски служители.

Запис от боди камерата на един от полицаите показва как полицейските служители събарят Кейгъл на земята и му слагат белезници. Чува се как той крещи, докато полицейските служители му слагат белезници.

Полицията съобщи, че е намерила автомат Springfield AR-15 с 27 патрона в пикапа на Кейгъл, паркиран пред входа на летището.

Служителите заявиха, че той е „с психически проблеми“ и благодариха на семейството му, че незабавно е уведомило полицията за плановете му да открие огън на летището.

„Днес сме тук, за да ви информираме за успех, а не за трагедия, защото едно семейство е видяло нещо и е казало“, заяви шефът на полицията в Атланта Дарин Шиърбаум.

Кейгъл е обвинен в отправяне на терористични заплахи, престъпно намерение за извършване на тежко нападение и притежание на огнестрелно оръжие, съобщи бТВ.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!