Арестуваха мъж във връзка със смъртоносните пожари в Лос Анджелис през януари

Властите, разследващи смъртоносния пожар, който опустоши богато предградие на Лос Анджелис през януари, съобщиха, че са арестували мъж, за когото смятат, че умишлено е запалил пожара.

29-годишният Джонатан Риндеркнехт е бил задържан във Флорида по подозрение в унищожаване на имущество чрез пожар, съобщи и.д. прокурор на САЩ Бил Есайли.

„В жалбата се твърди, че безразсъдството на един човек е причинило един от най-тежките пожари, които Лос Анджелис е виждал, довел до смърт и широкоразпространено унищожение в Пасифик Палисейдс“, каза той, цитиран от АФП.

Риндеркнехт е заподозрян, че е запалил пожара в Палисейдс в ранните часове на Нова година на популярна туристическа пътека над предградието, където живеят знаменитости и други заможни жители, предава БГНЕС.

Пожарът първоначално беше овладян от пожарникарите, но продължи да тлее в кореновата система на растенията в района.

Разследващите смятат, че той е бил подпален отново от силни ветрове седмица по-късно.

Пламъците се разраснаха и обхванаха Пасифик Палисейдс и част от Малибу, унищожавайки хиляди домове и отнемайки живота на дузина хора.

Есайли каза, че Риндеркнехт е работил като шофьор на Uber в района на Нова година и е оставил пътници малко преди да запали пожара.

На пресконференция разследващите показаха изображения, генерирани от изкуствен интелект, които според тях са били създадени от заподозрения в седмиците преди пожара и показват градски пейзаж в пламъци.

Кени Купър от Бюрото за алкохол, тютюн, огнестрелни оръжия и експлозиви (ATF), една от агенциите, разследващи пожара, посочи, че на този етап не може да говори за мотива.

„Бих искал да можем да влезем в главата на някого, но не можем“, каза той.

„Хората правят зли неща по различни причини. Няма да спекулирам или да се впускам в подробности, като че ли имаме доказателства за това, което ще бъде разгледано в съда, но злите хора правят зли неща“, добави Купър.

