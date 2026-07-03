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Арестуваха мъж за опит да пренесе жена в куфар от Албания към Черна гора

03.07.2026 / 17:16 2

Снимка Пиксабей

Арестуваха французин, заподозрян в опит да транспортира тайландска гражданка, затворена в куфар, от Албания в Черна гора. 

26-годишният мъж е бил задържан вчера на албанско-черногорската граница при селището Муричан. При проверка на автомобила му служители установили, че в куфар на задната седалка е скрита тайландка, която предполагаемо е трябвало да бъде изведена от територията на Албания по незаконен начин, информира БТА.

Разследването до момента е показало, че френският гражданин е планирал да транспортира жената през Черна гора и Хърватия във Франция, като избегне законовите процедури за преминаване и влизане в съответните страни.

Тайландската гражданка също е била арестувана, а разследването по случая продължава.

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