Арестуваха мъжа, обрал звукозаписното студио на ансамбъл "Чинари"

Булфото

Мъжът, обрал звукозаписното студио на ансамбъл "Чинари", е задържан тази вечер, научи "По света и у нас".

Върнал е част от откраднатата техника, но не е върнал хард дисковете, част от аудио и видео архива на най-стария ансамбъл "Гоце Делчев" и на ансамбъл "Чинари".

