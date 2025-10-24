Арестуваха млад мъж, заплашвал родителите си, че ще ги убие

снимка Булфото

Арестуваха 23-годишен мъж заради заплахи и агресия към родителите му в Септември, съобщиха от полицията.

Сигнал за семейния скандал е подаден вчера в Районното управление на полицията в града.

При пристигане на място униформените установили, че мъжът заплашил майка си и баща си с физическа саморазправа, с палеж на дома им и дори с убийство.

Агресивното поведение било извършено в условията на домашно насилие.

Мъжът е задържан за срок от 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура – Пазарджик, предаде Дарик.

