Арестуваха млад мъж, заплашвал родителите си, че ще ги убие
снимка Булфото
Арестуваха 23-годишен мъж заради заплахи и агресия към родителите му в Септември, съобщиха от полицията.
Сигнал за семейния скандал е подаден вчера в Районното управление на полицията в града.
При пристигане на място униформените установили, че мъжът заплашил майка си и баща си с физическа саморазправа, с палеж на дома им и дори с убийство.
Агресивното поведение било извършено в условията на домашно насилие.
Мъжът е задържан за срок от 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура – Пазарджик, предаде Дарик.
