Арестуваха над 20 анархисти за незаконен протест
Пиксабей
Общо 23 членове на гръцката анархистка групировка „Рубикон“ са били задържани снощи от полицията, защото са издигнали транспарант пред Паметника на незнайния воин пред парламента в Атина и са викали лозунги, съобщи телевизия Скай.
Те са били обградени от силите за борба с безредиците. При последвалите сблъсъци силите на реда са използвали ограничено сълзотворен газ.
На задържаните е наложена мярка за неотклонение арест и са им повдигнати обвинения за нарушаване на новия закон, който беше приет миналия месец и забранява демонстрациите на това символично място в гръцката столица.
В Атина днес започнаха тридневните чествания за годишнината от студентския бунт в Атинската политехника на 17 ноември 1973 г. Тогава студентското недоволство е потушено с насилие от силите на военната хунта, а в сблъсъците няколко десетки души загиват. Студентският бунт се смята за едно от събитията, които водят до падането на военния режим в Гърция през лятото на 1974 г.
Годишнината обаче обикновено е повод и за демонстрации на крайнолеви и анархистки екстремистки гръцки групи, които често водят до сблъсъци с полицията.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!