Арестуваха нагли крадци във Варна

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След предприети незабавни действия по сигнал за кражба, постъпил вчера, служители на Първо РУ са установили и задържали за срок до 24 часа 56-годишна жена. По първоначални данни познати на потърпевшата, гостували в дома ѝ, са отнели портмоне с лични документи и парична сума. Вещите – предмет на престъплението, са намерени и приобщени към досъдебното производство.

По сигнал за кражба на алкохол от търговски обект в ж.к. „Младост“, получен през изминалото денонощие, униформени служители на Трето РУ са задържали на място 60-годишен мъж за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство, информират от полицията във Варна.

Редактор "Екип на Петел",

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