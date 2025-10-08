Арестуваха наркодилър – рецидивист във Варна

Булфото

При специализираната полицейска операция е задържан 33-годишен варненец, рецидивист, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР-Варна.

В рамките на акцията служителите на реда предприели претърсване в дома на нарушителя на закона. Там те намерили и иззели метамфетамин приготвен на дози, фентанил, електронна везна и известно количество метадон. Действията по разследването продължават в рамките на образуваното досъдебно производство, под наблюдение на прокуратурата.

Вчера, при извършване на полицейска проверка от служители на Криминална полиция към Четвърто РУ в града е задържан за срок до 24 часа и 18-годишен младеж. У него служителите на реда намерили и иззели гриндер, два вейпа със синтетичен канабиноид и марихуана. Срещу нарушителя е образувано бързо производство.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!