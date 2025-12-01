Арестуваха непълнолетен от пазарджишко село за побой

Снимка: Пиксабей

Момче на 17 години от село Динката в пазарджишката община Лесичово е арестуван за побой над 51-годишен негов съселянин, съобщиха от Областната дирекция на МВР - Пазарджик.

От полицията уточняват още, че снощи в центъра на селото възникнал скандал между двамата, при който непълнолетният ударил възрастния мъж в лицето и му нанесъл фрактури в областта на челюстта и носа.

Младежът е задържан в ареста на Районно управление - Пазарджик за срок от 24 часа.

Спрямо него се води досъдебно производство.

През април в Пазарджик беше задържан 16-годишен младеж, предизвикал сбиване в центъра на града, припомня novini.bg.

