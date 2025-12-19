Арестуваха педофил, разпространявал видеа с малолетни

снимка: МВР

Полицията задържа 29-годишен педофил в София за разпространение на порнографски материали с малолетни и непълнолетни лица. Това съобщи главен инспектор Ивайло Величков, началник на сектор „Компютърни престъпления“ в отдел „Икономическа полиция“ на Столична дирекция на вътрешните работи.

Величков разясни, че разследването е започнало преди около два месеца след постъпила оперативна информация. „IP адрес в интернет се използва за споделяне на файлове с порнографско съдържание, за което са използвани видимо малолетни и непълнолетни лица. Това ни провокира да предприемем незабавни действия и се проведоха множество оперативни мероприятия. С помощта на дирекция „Киберпрестъпност“ към ГДБОП е установен точният физически адрес, от който се използва този IP адрес – в жилище в центъра на София“, разкриха от столичната полиция, предаде "Дарик".

На адреса са проведени претърсвания. В къща е установено лице на 29 години, което не е известно на органите на реда. При претърсването са иззети множество компютри, лаптопи, цифрови преносители с материали, които съдържат порнографско съдържание с деца.

От полицията уточниха, че нямат информация дали мъжът е участвал и заснемал клиповете. И разясниха, че от засечения IP се свалят и качват видеоклиповете.

„Няма данни към момента в записите да са използвани български граждани, най-вероятно със специализиран софтуер са сваляни файлове от чужди сайтове. Към момента няма информация задържаният да е разпространявал файловете“, допълниха от СДВР.

Предстои материалите да бъдат докладвани в Софийска районна прокуратура и да се назначат експертизи, както и да се прецени дали мъжът ще остане задържан в ареста.

