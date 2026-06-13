Арестуваха петима души за трафик на мигранти през гръцко-турската граница при река Марица

Снимка: Пиксабей

Гръцката полиция арестува петима души по обвинения в трафик на мигранти през гръцко-турската граница при река Марица (Еврос), съобщи електронното издание на в. „Катимерини“, позовавайки се на съобщение от полицията.

Според съобщението през днешния ден близо до гръцко-турската граница при отделни случаи са задържани общо пет лица, които са били заловени, докато превозват мигранти с автомобилите си, посочва БТА. При единия от случаите в лека кола са установени общо 12 мигранти, докато при останалите броят им е бил по-малък, се посочва още в съобщението.

От пограничния район Еврос в Североизточна Гърция мигрантите обикновено се прехвърлят контрабандно до Солун, а след това на север през Балканите към Централна и Западна Европа, отбелязва „Катимерини“.

Всяка година хиляди мигранти преминават през Еврос, за да влязат в Гърция по суша от Турция, въпреки оградата, която гръцките власти са изградили по протежение на част от границата, отбелязва медията.

Неотдавна гръцкият премиер Кириакос Мицотакис обяви, че Атина планира да удължи оградата по сухопътната си граница с Турция, голяма част от която минава по течението на река Марица, с цел подобряване на сигурността и намаляване на преминаванията на нелегални мигранти.

Редактор "Екип на Петел",

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