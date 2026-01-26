реклама

Арестуваха пиян шофьор, опитал да подкупи със 100 евро полицаи

26.01.2026 / 12:10 0

Пиксабей

На 25 януари, около 03:30 ч., полицейски екип на Първо РУ в Стара Загора подавал звуков и светлинен сигнал на л.а "БМВ" за извършване проверка  на кръстовището на бул."М. М. Кусев" и ул. "Хр. Ботев". Водачът обаче не спрял и продължил да се движи по ул. "Хр. Ботев" още около 400 м, след което спрял, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР в областния град.

Установено е, че водачът е 54-годишен мъж. Докато полицейските служители  попълвали и оформяли документите, спреният за проверка се  приближил до патрулния автомобил, предложил "да си плати" и пуснал в купето на служебния автомобил две банкноти по 50 евро.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа. Във Второ РУ-Стара Загора е образувано  бързо производство  по чл.304а от НК под надзора на Окръжна прокуратура-Стара Загора.

