Арестуваха пиян шофьор, опитал да подкупи със 100 евро полицаи

На 25 януари, около 03:30 ч., полицейски екип на Първо РУ в Стара Загора подавал звуков и светлинен сигнал на л.а "БМВ" за извършване проверка на кръстовището на бул."М. М. Кусев" и ул. "Хр. Ботев". Водачът обаче не спрял и продължил да се движи по ул. "Хр. Ботев" още около 400 м, след което спрял, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР в областния град.

Установено е, че водачът е 54-годишен мъж. Докато полицейските служители попълвали и оформяли документите, спреният за проверка се приближил до патрулния автомобил, предложил "да си плати" и пуснал в купето на служебния автомобил две банкноти по 50 евро.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа. Във Второ РУ-Стара Загора е образувано бързо производство по чл.304а от НК под надзора на Окръжна прокуратура-Стара Загора.

