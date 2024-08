Арестуваха рапъра Травис Скот в Париж след баскетболния мач САЩ - Сърбия

Кадър Х

Американският рапър Травис Скот е бил арестуван в Париж, Франция, според светските медии.

Съобщено е, че 33-годишният музикант е бил задържан в петък, 9 август, след кавга в хотел George V във френската столица. Свадата между рапъра и собствения му бодигард е възникнала в ранните часове на петък, като свидетели твърдят, че рапърът е бил пиян.

Инцидентът идва, след като Скот беше забелязан в четвъртък вечерта да се наслаждава на Олимпийските игри в града. Певецът беше заснет да вика от вълнение по време на полуфинала на мъжкия баскетболен отбор на САЩ срещу Сърбия, предаде Факти.

Travis Scott was just arrested at 5am in Paris after an altercation with his own bodyguard 😲 pic.twitter.com/xwfw9SBI2B