Арестуваха шофьор без книжка в Бургас, карал колата си със свалени номера

Снимка: Булфото

Нов арест на шофьор в Бургас, само на метри от мястото, на което в началото на ноември лека кола с мигранти се обърна и шестима от тях загинаха.

По информация на bTV водачът е спрян край Созопол, като е установено, че шофира без книжка. Униформените свалят номерата на автомобила му.

Мъжът обаче решава да прибере колата на собствен ход без номера. Следва опит за ново спиране от патрул на полицията в района на временен пропускателен пункт в Бургас, но безуспешно.

След подаден сигнал екипи на „Гранична полиция“ успяват да спрат водача на кръстовището до стадион „Черноморец“ - същото, на което преди няколко седмици беше разпъната полицейска лента с шипове в опит да се спре шофьорът, превозващ девет мигранти в лек автомобил.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!