Арестуваха шофьор на БМВ на пътя за Виница във Варна

Кадри от арест на шофьор на пътя за Виница разпространи гражданин във Виждам те КАТ - град Варна.

Вижда се как полицаи извличат от БМВ комби млад шофьор и го просват на земята.

След това му слагат белезници и го обискират.

Според автора на клипа шофьорът е "джигит", което предполага, че е карал бързо и вероятно е опитал да се измъкне от полицейска проверка.

Заваляха поздравления към полицаите за професионалните им действия.

Клипът вижте тук: https://www.facebook.com/reel/755127663855139

