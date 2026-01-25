Арестуваха шофьор на БМВ на пътя за Виница във Варна
Кадър Виждам те КАТ - град Варна
Кадри от арест на шофьор на пътя за Виница разпространи гражданин във Виждам те КАТ - град Варна.
Вижда се как полицаи извличат от БМВ комби млад шофьор и го просват на земята.
След това му слагат белезници и го обискират.
Според автора на клипа шофьорът е "джигит", което предполага, че е карал бързо и вероятно е опитал да се измъкне от полицейска проверка.
Заваляха поздравления към полицаите за професионалните им действия.
Клипът вижте тук: https://www.facebook.com/reel/755127663855139
