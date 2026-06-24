Арестуваха шофьора на ТИР-а, който блъсна кола и уби трима души на "Тракия"

Стопкадър: "Нова ТВ"

Шофьорът на ТИР-а , ударил лек автомобил на магистралата, е задържан за 24 часа. При инцидента загинаха две деветгодишни деца и шофьорът, който е баща на едно от момчетата, предаде БТВ. Децата са футболисти от школата на Славия и са пътували за турнир в Албена.

По информация от полицията на 290-я км на магистрала "Тракия" шофьорът на камиона пука гума и помита мантинелите. Навлиза в насрещното платно и удря леката кола.

Според прокуратурата обаче причината за инцидента не е ясна и експертизи тепърва ще покажат дали спуканата гума е довела до удара.

Пострадали са двама от пътниците в лекия автомобил - треньорът Иван Терзийски и съпругата му, която остава в тежко състояние и с опасност за живота. Двамата са хоспитализирани в МБАЛ – Ямбол.

Въпреки интензивният трафик в участъка мантинелите не са възстановени след удара и не е ясно колко време ще отнеме процедурата, посочват от Областното пътно управление.

Редактор "Екип на Петел",

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