Арестуваха шофьора на автобуса, ударил се в камион на АМ „Хемус”

Мъжът остава в ареста за срок до 72 часа

Софийската градска прокуратура (СГП) привлече като обвиняем и задържа 59-годишния шофьор на автобуса, който предизвика тежка катастрофа на автомагистрала "Хемус", съобщават от държавното обвинение. При инцидента един човек загина, а други двама получиха сериозни травми и трайни увреждания.

Сблъсъкът на магистралата

Трагедията се разиграва около 01:00 часа през нощта на 12 май в района на първия километър на автомагистралата, в посока от село Горни Богров към столицата. Според първоначалните данни от разследването, мъжът зад волана на автобуса не се е съобразил с интензивността на движението. В резултат на това предната дясна част на пътническото превозно средство се врязва в лявата част на движещ се пред него товарен влекач (ТИР), предаде Дунав мост.

Тежките последствия

Сблъсъкът се оказва фатален за един от пътниците в автобуса, който губи живота си. Други двама пътуващи са с тежки телесни повреди. Медицинските експертизи сочат наличие на множество фрактури, ампутация и други сериозни травматични увреждания вследствие на жестокия удар.

Обвинения и предстоящ съд

Водещият разследването прокурор е преценил, че събраните до момента доказателства от сектор "Разследване на транспортни престъпления" при СДВР са напълно достатъчни за привличането на шофьора към наказателна отговорност. Той е обвинен за причиняване на смърт и телесни повреди по непредпазливост на повече от едно лице.

С прокурорско постановление мъжът остава в ареста за срок до 72 часа. На 14 май предстои държавното обвинение да внесе в Софийския градски съд искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение спрямо него – задържане под стража. Разследването по случая продължава.

