Арестуваха шофьора на автобуса, ударил се в камион на АМ „Хемус”

13.05.2026 / 12:00 3

Кадър Фб

Мъжът остава в ареста за срок до 72 часа

Софийската градска прокуратура (СГП) привлече като обвиняем и задържа 59-годишния шофьор на автобуса, който предизвика тежка катастрофа на автомагистрала "Хемус", съобщават от държавното обвинение. При инцидента един човек загина, а други двама получиха сериозни травми и трайни увреждания.

Сблъсъкът на магистралата

Трагедията се разиграва около 01:00 часа през нощта на 12 май в района на първия километър на автомагистралата, в посока от село Горни Богров към столицата. Според първоначалните данни от разследването, мъжът зад волана на автобуса не се е съобразил с интензивността на движението. В резултат на това предната дясна част на пътническото превозно средство се врязва в лявата част на движещ се пред него товарен влекач (ТИР), предаде Дунав мост.

Тежките последствия

Сблъсъкът се оказва фатален за един от пътниците в автобуса, който губи живота си. Други двама пътуващи са с тежки телесни повреди. Медицинските експертизи сочат наличие на множество фрактури, ампутация и други сериозни травматични увреждания вследствие на жестокия удар.

Обвинения и предстоящ съд

Водещият разследването прокурор е преценил, че събраните до момента доказателства от сектор "Разследване на транспортни престъпления" при СДВР са напълно достатъчни за привличането на шофьора към наказателна отговорност. Той е обвинен за причиняване на смърт и телесни повреди по непредпазливост на повече от едно лице.

С прокурорско постановление мъжът остава в ареста за срок до 72 часа. На 14 май предстои държавното обвинение да внесе в Софийския градски съд искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение спрямо него – задържане под стража. Разследването по случая продължава.

Коментари
уйчо (преди 37 минути)
Рейтинг: 129532 | Одобрение: 8207
18 март 2025 | 10:25 Гражданско движение БОЕЦ отправи тревожно предупреждение, че България е на прага на нова транспортна трагедия, подобна на случилата се в Македония. Според организацията, автобусите на „Юнион Ивкони“ са в катастрофално техническо състояние, а шофьорите работят с фалшиви документи и непосилни смени, което създава смъртоносни условия на пътя. БОЕЦ твърди, че тези нарушения се прикриват от държавни институции в резултат на дълбока корупция.
kjk (преди 1 час)
Рейтинг: 205428 | Одобрение: 20803
Може да е задрямал зад волана!?!
kris (преди 1 час)
Рейтинг: 609802 | Одобрение: 118867
.....мъжът зад волана на автобуса не се е съобразил с интензивността на движението.....? Какъв трафик в 1 през нощта ? Точно с този автобус ходя до Втори терминал като летя за Щатите....На пътя няма джар, джур.....шопите още спят....! Има нещо гнило в историята представяна ни по различен начин....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

