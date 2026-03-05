Арестуваха служител на ГДБОП

Кадър Фб, ГДБОП

Служител на дирекция „Киберпрестъпност“ на ГДБОП е задържан в хода на съвместна проверка, извършена от Дирекция „Вътрешна сигурност“ на МВР и от Главната дирекция „Борба с организираната престъпност“. Това съобщиха от МВР на сайта си, предаде БТВ.

Разследването се извършва по сигнал за злоупотреба със служебно положение.

Експертът е постъпил на работа в ГДБОП през 2024 г.

