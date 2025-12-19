Арестуваха собственика на най-голямата частна АГ-болница в Пловдив

кадър: УСБАЛАГ "Селена"

Обвиненият в кражба на 3,27 млн. лева собственик на Университетската специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология ( УСБАЛАГ) „Селена“ е бил в близки приятелски отношения с лекаря и бивш собственик на здравното заведение, чиито пари е откраднал. Това съобщиха на съвместен брифинг в прокуратурата в Пловдив районният прокурор Петър Петров и заместникът му Пламен Пантов, зам.-директорът на Областната дирекция на МВР в Пловдив Пламен Иванов и началникът на отдел „Икономическа полиция“ Георги Буюклиев. Разследването по случая за липсваща голяма сума пари в болница „Селена“ започна на 9 декември.

От държавното обвинение разказаха, че на 5 декември обвиняемият Николай Иорданов извършва промени, като премахва като управител д-р Ангел Ставрев на две от трите дружества, които осъществяват дейността си в болницата. Като управители са вписани бившата съпруга на Йорданов и негов приятел. След това Йорданов сключва консултантски договор с трима счетоводители, договор с нова охранителна фирма и създава две нови сметки на дружествата - в швейцарски франкове и евро.

На 8 декември Йорданов влиза в личния кабинет на д-р Ставрев, поставя охрана пред него и отваря личната му каса. Комисия в състав тримата счетоводители консултанти изброяват 1,8 млн. лева, които са равностойни на наличните суми в три вида валута – лева ,евро и швейцарски франкове. По-късно те са заприходени в болничната каса и внесени в сметка на едно от дружествата, въпреки че произходът на средствата не е изяснен, посочи прокурор Петров, цитиран от БТА.

На следващия ден д-р Ставрев дава показания в "Икономическа полиция" и посочва, че не го допускат до болничното заведение и, че в касата му е имало 3,27 млн. лева. Според документи и свидетелски показания със сигурност тази каса е на доктора и средствата в нея са лични, коментира Петров.

Работата по досъдебното производство продължава, като се събират документи по отношение на собствеността на болничното заведение.

Към момента Йорданов е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Ако обвиняемият бъде признат за виновен, предвиденото наказание е лишаване от свобода от 3 до 15 години и конфискация на част от имуществото.

В официалното становище на болницата, изпратено до медиите на 17 декември, се посочва, че болницата продължава да функционира нормално, без прекъсване на медицинската дейност, с пълен обем на оказваните здравни услуги и без компромис с грижата за пациентите. Всички отделения работят по установения график, а екипите изпълняват професионалните си ангажименти в обичайния си ритъм.

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!