Арестуваха спортен съдия, а в дома му откриха 250 000 евро

снимка Булфото

Баскетболният съдията от Евролигата и Aдриатическата лига Урош Николич е бил арестуван при мащабна полицейска операция. Новината съобщи Сръбският национален телевизионен оператор RTS и местния вестник "Blic".

Полицията е открила 250 000 евро в апартамента на Николич. 39-годишният баскетболен рефер е задържан при международна полицейска операция, при която са арестувани общо 10 души, информира телевизия RTS, а "Blic" добавя, че Урош Николич е заподозрян във връзка с организираната престъпна група.

Сръбската баскетболна федерация отстрани Николич за неопределено време. Той беше част от съдийския списък, селектиран за Финалната четворка на Евролигата през 2021 година в Кьолн и за Финалната четворка на Евролигата през 2024-а в Берлин.

През настоящия сезон Урош Николич съдийства в четири мача досега: Панатинайкос срещу Байерн, Реал Мадрид срещу Олимпиакос, Апоел Тел Авив срещу Макаби Тел Авив в София, както и Дубай Баскетбол - Байерн Мюнхен, предаде факти.бг.

