Арестуваха три жени за планиран терористичен акт в Париж

снимка Булфото

Три млади жени - на 18, на 19 и на 21 години, са били арестувани във Франция по обвинения, че са подготвяли терористичен акт срещу обществени места във френската столица Париж, съобщават френските медии Ер Те Ел и „Паризиен“ и италианската медия „Ти Джи Ком 24“, като се позовават на френски прокурори.

Арестите са били извършени малко преди отбелязването на 10-ата годишнина от атентатите от 13 ноември 2015 г. в Париж, при които загинаха 130 души, а стотици бяха ранени. Тогава отряд от терористи нападна концертната зала „Батаклан“ и още редица заведения в центъра на Париж, а терористичен взрив имаше и пред стадиона „Стад дьо Франс“.

Трите задържани млади жени са с френска националност. Те са били арестувани в Лион, Виерзон и Вильорбан.

Това е шестият осуетен план за атентат във Франция от началото на годината.

Разследването е показало, че трите млади жени са искали да атакуват концертна зала и бар в Париж. 19-годишното момиче е било смятано за мозък на плана. То е било без работа и е прекъснало и учението си. Младата жена е била разкрита благодарение на познанството си ислямист, с когото обсъждала закупуването на автомат „Калашников“ и създаването на колани с експлозиви.

Трите млади жени са се срещали поне един път на живо по време на подготвителната фаза на предполагаемия им план.

Адвокати на трите обаче казват, че не трябва да се правят прибързани заключения за техните клиентки. Те казват например, че 19-годишната задържана е много незряла като характер, а 21-годишната задържана имала двигателни проблеми и в миналото е била бездомничка. Що се касае до 18-годищното момиче в неговия случай по-скоро ставало дума за "нещастни фантазии на живееща в изолазия млада жена, отколкото за реална терористична заплаха“, казват адвокатите.

Самите три жени отричат да са искали да извършват терористични актове, предаде БТА.

