Арестуваха турски актьор от сериала „Опасно изкушение“

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Отделът за борба с наркотиците на турската полиция задържа на снимачната площадка известния и в България турски актьор Ердем Кайнарджа по подозрение за употреба на наркотични вещества, съобщи информационният сайт Хаберлер.

Акцията по задържането е била проведена в студио на Турското радио и телевизия (ТРТ) по време на снимките на епизод от рекламиран нов сериал, чиято предстояща премиера се очаква с нетърпение от зрителите.

Кайнарджа, който изпълнява главната роля в новия проект със заглавие „Море и огън“, е бил отведен от полицията направо от караваната за сценична подготовка, но е бил освободен впоследствие, след като е дал кръвна проба и и са му били снети показания, пише БТА. При операцията, която според сайта е предизвикала шок сред останалите членове на снимачния екип, е бил направен обиск и на личния автомобил на артиста, но съмнителни улики не са били открити.

Хаберлер съобщава, че заради инцидента снимачният екип е прекъснал работа за една седмица, докато бъдат изяснени обстоятелствата около случая.

Сайтът уточнява, че снимачната площадка на новия сериал е разположена в стара историческа сграда от османския период, понастоящем притежание на частна фабрика за кожени изделия.

Сред най-популярните сериали в България с участието на Кайнарджа са „Опасно изкушение“, „Приказка за острова“ и „Сърдечен удар“.

От началото на годината турската полиция проведе редица операции свързани с притежание или употреба на наркотици, при които бяха задържани известни лица от шоубизнеса в страната.

Редактор "Екип на Петел",

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