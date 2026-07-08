Арестуваха въоръжен крадец в столичен мол

Снимка МВР

Служители на Главна дирекция „Национална полиция“ и ОДМВР - Пловдив задържаха 46-годишен криминално проявен мъж в столичен търговски център, броени часове след като е извършил мащабна взломна кражба на оръжие, валута и ценности от къща в община Родопи, съобщават от пресцентъра на полицията.

Сигналът за престъплението е подаден на телефон 112 непосредствено след установяване на противозаконното проникване в жилището. Пристигналата на място оперативна група констатира, че извършителят е разбил входната врата и две метални каси. От тях са задигнати голямо количество златни накити, колекция от позлатени монети, луксозни ръчни часовници, както и суми в евро и щатски долари. Най-притеснителната липса е тази на боен пистолет с прилежащите му боеприпаси.

Според разследващите престъпникът е направил целенасочен опит да унищожи уликите след себе си. Полицаите са се натъкнали на следи от третиране с химически препарати и пяна от пожарогасители на местопроизшествието. Въпреки това специалистите от сектор „Базова научно-техническа лаборатория“ са успели да изземат качествени веществени доказателства, които бързо са насочили разследването към 46-годишен жител на Пловдив с предишни криминални регистрации и осъдителни присъди.

След мащабни оперативно-издирвателни действия автомобилът на заподозрения е локализиран на територията на София. Колата е открита паркирана в подземен гараж на голям търговски комплекс в столицата, пише dunavmost.com.

Операцията по задържането е реализирана от специализирани екипи на сектор „Престъпления против собствеността” към Главна дирекция „Национална полиция“. Заради наличието на откраднато бойно оръжие у извършителя, действията на полицаите са били изключително внимателно планирани, за да се елиминира рискът от въоръжена съпротива. В крайна сметка мъжът е арестуван без инциденти, а от него и от превозното средство са иззети всички откраднати вещи.

При последвалото детайлно претърсване на автомобила криминалистите са открили допълнителни улики, несвързани с кражбата в община Родопи. Намерени са 26 пакетчета със съмнително съдържание. Назначената експертна справка доказва наличието на три вида високорискови наркотични вещества – близо 2 грама от опасния синтетичен опиоид фентанил, както и количества метамфетамин и кокаин.

Събраните материали по образуваното досъдебно производство са докладвани на наблюдаващ прокурор от Районна прокуратура - Пловдив. На задържания са повдигнати официални обвинения, а мярката му за неотклонение е удължена до 72 часа.

Редактор "Екип на Петел",

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