Арестуваха варненец, задигнал кутия за дарения, пълна с пари

25.09.2025 / 08:50 1

снимка Булфото

32-годишен варненец с е озова в ареста на Първо РУ вчера след като откраднал кутия за дарения. Той бил заловен от полицаите след извършена оперативно-издирвателна дейност. Установено е, че мъжът откраднал кутията от заведение за бързо хранене. По данни на полицията в нея имало около 600 -700 лева. По случая е образувано досъдебно производство и е предаден на прокуратурата.

 

0
0
kjk (преди 48 минути)
Рейтинг: 145305 | Одобрение: 16260
Ако я беше задигнал празна,сега нямаше да го пишат по вестниците!!!Ухилен:devil::woot:Алчността води до публична известност,справка Прасчо и Толуп партията!!!;):devil::woot:

