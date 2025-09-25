Арестуваха варненец, задигнал кутия за дарения, пълна с пари

снимка Булфото

32-годишен варненец с е озова в ареста на Първо РУ вчера след като откраднал кутия за дарения. Той бил заловен от полицаите след извършена оперативно-издирвателна дейност. Установено е, че мъжът откраднал кутията от заведение за бързо хранене. По данни на полицията в нея имало около 600 -700 лева. По случая е образувано досъдебно производство и е предаден на прокуратурата.

