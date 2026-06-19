Арестуваха зам.ректора на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” и бизнесмен

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Служители на “Икономическа полиция” влязоха в сградата на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”. Акцията стартирала по-рано, като причината за провеждането й, по първоначална информация, е злоупотреба с публични средства. Вероятно става въпрос за проведена обществена поръчка, свързана със строителство.

По информация на “Марица” от сигурни източници, има двама задържани при акцията на “Икономическа полиция” - заместник-ректорът проф. д-р Невена Милева и бизнесмен, свързан с изпълнение на обществената поръчка, която е предмет на разследването.

По непотвърдени данни става въпрос за няколкостотин хиляди евро.

Очаква се МВР и прокуратурата да изнесат повече информация по случая.

Редактор "Екип на Петел",

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