Арестуваха жена, лекувала херния, астма, високо кръвно без медицинско образование
Пиксабей
Задържаха жена от Пловдив, упражнявала лекарска професия без медицинско образование.
Тя практикувала в Холистичен център в града.
Задържана е в кабинета си в сряда сутринта от служители на отдел "Икономическа полиция“ към ОДМВР-Пловдив, като в центъра имало и нейни пациенти, научи NOVA.
Там мнимата лекарка провеждала лечение на пациенти, без да има необходимата квалификация и медицинско образование. Представяла се за лекар-специалист и предлагала различни терапии за лечение на дискова херния, астма, високо кръвно налягане, метаболитни нарушения, наднормено тегло и други.
Днес Районната прокуратура в града повдигна обвинение на жената. Тя упражнявала професията в периода от декември 2025 г. до 16.06.2026 г. включително.
Разследващите установили, че тя била и управител центъра, в който е задържана.
След първоначалния ѝ арест тя е освободена. Спрямо обвиняемата е взета мярка за неотклонение "гаранция" в размер на 2000 евро, съобщиха от прокуратурата.
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