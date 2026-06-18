Арестуваха жена, лекувала херния, астма, високо кръвно без медицинско образование

Пиксабей

Задържаха жена от Пловдив, упражнявала лекарска професия без медицинско образование.

Тя практикувала в Холистичен център в града.

Задържана е в кабинета си в сряда сутринта от служители на отдел "Икономическа полиция“ към ОДМВР-Пловдив, като в центъра имало и нейни пациенти, научи NOVA.

Там мнимата лекарка провеждала лечение на пациенти, без да има необходимата квалификация и медицинско образование. Представяла се за лекар-специалист и предлагала различни терапии за лечение на дискова херния, астма, високо кръвно налягане, метаболитни нарушения, наднормено тегло и други.

Днес Районната прокуратура в града повдигна обвинение на жената. Тя упражнявала професията в периода от декември 2025 г. до 16.06.2026 г. включително.

Разследващите установили, че тя била и управител центъра, в който е задържана.

След първоначалния ѝ арест тя е освободена. Спрямо обвиняемата е взета мярка за неотклонение "гаранция" в размер на 2000 евро, съобщиха от прокуратурата.

Редактор "Екип на Петел",

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