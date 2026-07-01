Арестуваха жена, пребила свидетел по дело в „Ботунец“, за да промени показанията си

Снимка Прокуратура на Република България

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност жена, опитала да принуди свидетел по дело да промени показанията си.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 29 юни около 16:00 часа в магазин в кв. „Ботунец“ в гр. София, обвиняемата С.А. е направила опит да принуди жена да извърши нещо противно на волята ѝ. Обвиняемата е искала от жената да промени показанията си, които е дала по досъдебно производство на Софийска градска прокуратура.

С.А. е употребила сила - удряла е с ръце и крака по главата и тялото жената, с което ѝ причинила лека телесна повреда. Освен това обвиняемата я е заплашила, като й е казала: „Ще ви изселим от квартала, ще ви приключим, ще ви убием, сега ще дойда във вас и ще видите какво ще стане с вас, не искаме да ви виждаме повече в квартала, махнете се от Ботунец“, „Отивате да си променяте показанията“, „Ако не си промените показанията, ще страдате“.

След деянието не са настъпили предвидените от закона и исканите от дееца общественоопасни последици на това престъпление - свидетелката не е променила показанията си.

По случая се води досъдебно производство за престъпление по чл. 143, ал. 1, вр. чл. 18, ал. 1 от НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ до 6 години.

С постановление на наблюдаващ прокурор С.А. е задържана за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“, пише btvnovinite.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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