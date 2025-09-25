Арестуваха жена за убийство в Ямболско

снимка Булфото

Задържаха 45-годишна жена за убийство на 42-годишен мъж в Ямболско, съобщиха от полицията.

На 24 септември в частен имот в село Зимница, при скандал, прераснал в сбиване, жената е нанесла прободна рана с нож в гърдите на мъжа от същото село.

Той е починал. По случая се води разследване, предаде Дарик.

