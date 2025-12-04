Арестуваният Симеон Петров с 31 000 лева: На следващия протест ще се включа

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Симеон Петров бе арестуван по време на големия протест в София, а от полицията съобщиха, че у него са намерени 31 000 лева и допуснаха, че може би тези пари са били предназначени за плащане по време на протеста.

Не, това са пари, които трябваше да внеса в банката. Те са от наеми, за осигуровки, плащания от направата на стълбища. Тогава трябваше да отида на Патриарх Ефтимий, за да си оставя колата и после да отида до банката. Не успях, защото пътя беше затворен. Тя банката не работи, но аз вкарвам парите по сметка чрез банкомат. С мен беше един от моите работници, обясни той пред Нова тв.

Наложи се да мина през жълтите павета. Аз дори не знаех, че има протест, който в онзи момент дори беше към края си. Чак когато стигнахме до Триъгълника на властта, разбрахме, че има протест. Просто исках да стигна през Витошка до Патриарха. Видях, че има още хора от протеста. С мои приятели говорихме през Тик-ток и те ме помолиха да им кажа какво се случва в момента. В този момент един полицай ми извика "Стой" и знаем вече какво стана, разказа той.

Има лайф в Тик-ток и се вижда, че нищо не сме правили с момчето, с което бях. Не сме правили провокации. Полицаят извика да легнем на земята и аз клекнах, той ме бутна, натисна ме с коляно. Аз му обясних, че само преминавам, че не съм от протеста, а той изкрещя да млъкна, разказва Петров.

Толкова късно вечерта да пренасям такава сума е чиста случайност, това е единичен случай. Тези апартаменти аз ги преотдавам под наем, грижа са за ремонтите, чистя ги, посочи той.

Лична карта си носех, както и шофьорска книжка. Обясних на полицаите, че имам голяма сума пари още при ареста. Но тогава не обърнаха внимание. Никой не ми е обяснил защо ме задържат. Аз попитах дали съм задържан, но полицая отрече, каза, че ще ни пусне. Но изведнъж се оказахме общо 13 човека в Първо районно, където ни направиха обиск. Снимаха парите, аз всичко обясних. Казах, че мога да представя договори за всичко, коментира той.

Когато излязох от ареста разбрах, че се съмняват, че парите са за плащане на протести. Но кой нормален човек, ако това му е задачата, ще ходи с такава сума вечерта и ще раздава пари. А и парите са надписани с улици и булеварди в София. Всичко съм обяснил, разказа той.

Мъжът изкарал 24 часа в една килия с още 12 души, като полицаите отваряли вратата от време на време, за да може задържаните да дишат.

Повечето от задържаните бяхме съвсем нормални хора - студенти и хора, които работим. Никой от нас не беше част от протеста, коментира той.

Парите още са в полицията и днес чакам становището на прокурора. Но на следващия протест ще отида, коментира той и се пошегува, че пак ще носи пари и те няма да са 5 лева.

