Арестуваният кмет на Истанбул Имамоглу води пред Ердоган с 16% в проучвания

стопкадър: Ютуб

Арестуваният кмет на Истанбул Екрем Имамоглу води пред президента Реджеп Тайип Ердоган с 16%.

Това сочат последните социологически проучвани на "Гюндемар рисърч", предаде БГНЕС. На въпроса кого бихте подкрепили, ако има втори тур на президентски избори тази неделя между Ердоган и Имамоглу Имамоглу получава 58.13% от гласовете, а Ердоган 41.87%.

Имамоглу, един от лидерите на основната опозиционна Народнорепубликанска партия (НРП), е в затвора Силиври от март миналата година. Той е обвинен в корупция. Неговите поддръжници твърдят, че случаят е политически мотивиран, твърдение, което властите в Турция отричат.

Проучването на "Гюндемар рисърч" е проведено между 20 и 26 декември с 2365 респонденти от 60 провинции в цяла Турция. Проучването използва комбинация от компютърно подпомогнати телефонни интервюта и компютърно подпомогнати уеб интервюта.

Проучването тества и алтернативен сценарий на опозицията, включващ кмета на Анкара Мансур Яваш, който също е от НРП и се смята за един от потенциалните опоненти на президента Ердоган на следващите общи избори. В този двубой Яваш побеждава Ердоган с по-голяма преднина, спечелвайки 63.17% от гласовете срещу 36.83% на Ердоган.

НРП обяви Имамоглу за свой кандидат за президент след предварителните избори на 23 март, проведени в деня на ареста му, но партията обмисля и алтернативи, ако той бъде отстранен от надпреварата.

НРП остава водещата партия с 34,30% подкрепа. Управляващата Партия на справедливостта и развитието (ПСР) на Ердоган получава 29.72% подкрепа.

В сравнение с предишното проучване на социологоческата агенция НРП е загубила 1.61 %, докато ПСР е 1.22%.

Според директора на "Гюндемар рисърч" проф. Тамер Болат проучванията, проведени от юни 2025 г. насам, не показват резки колебания между управляващия и опозиционния блок, което той определи като ново политическо равновесие. Според него правителството продължава да разчита на стабилен основен електорат, но се е затруднило да разшири подкрепата си. Болат смята, че предимството на НРП произтича повече от умората и недоволството на избирателите от правителството, отколкото от силна социална мобилизация. Нерешителните избиратели, които гласуват за друга партия в знак на протест, продължават да представляват значителен блок в турската политика.

Едно от забележителните открития на проучването е рязък спад в подкрепата за крайнодясната Партия на националистическото движение, съюзник на ПСР, която пада до 4.38%, което е спад от 0,66 пункта спрямо предишното проучване. Резултатите показват и промени в нивата на подкрепа сред по-малките десни партии.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!