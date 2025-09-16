Арестуваният у нас руснак е в следствения арест, кацнал като турист в София с полет от Кипър

Булфото

Арестуваният в България руснак във връзка с взрива в Бейрут през 2018 г. е в следствения арест. На 5 септември с полет от Пафос около 1 ч. при извършване на гранична проверка на пътниците, пристигнали с този полет, е установен 48-годишен гражданин на Кипър, за когото при извършените справки в базата данни е установен сигнал по линия на Интерпол за лице, издирвано с червен бюлетин.

Това заяви пред журналисти главен инспектор Здравко Самуилов, началник на ГКПП Аерогара София, предаде БГНЕС.

След като самоличността на лицето е потвърдена, лицето е задържано. „Информацията е предоставена на колегите от Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“, които от своя страна, следвайки законовите процедури, са уведомили Върховна касационна прокуратура, в резултат на което на 6 септември около 11 ч. лицето е преместено в следствения арест на „Г. М. Димитров“, съобщи гл. инсп. Самуилов.

Попитан мъжът има ли двойно гражданство, гл. инсп. Самуилов отговори, че може да се предположи, че има и друго гражданство.

Мъжът не е оказал съпротива. „Съвсем в условията, в които е бил поставен, дълго време искаше да се чуе с адвокат преди да се премине към административно оформяне на задържането. След като се чу с адвокат, съдейства напълно на нашите действия“, уточни гл. инсп. Саумилов.

В багажа на задържания не е имало нищо притеснително.

Причината за неговото идване на територията на България е туризъм, е станало ясно по време на беседата с органите на реда.

„Това е нещо, което няма как да ви кажа. Мога само да ви кажа, че сме действали в условията на обвързана компетентност и сме изпълнили искането за задържане на лице на друга държава членка на Интерпол“, така гл. инсп. Самуилов отговори на въпроса какво е било записано за него в бюлетина на Интерпол и по каква причина се издирва.

Гл. инсп. Самуилов уточни, че има възможност и за лица, които пътуват с вътрешношенгенски полети също да получават такава информация и да установяват лица, които са издирвани по една или по друга причина

Доста често се случва при проверка да бъдат установени лица, които са издирвани, обясни той и добави, че това е част от работата.

По искане на Ливан ли е издадена червената бюлетина, гл. инсп. Самуилов заяви: „Нека да кажем, че да.“

Предстои българските съдебни органи да преценят дали основанието за задържането на лицето е достатъчно, за да се премени към екстрадиция.

БГНЕС припомня, че по-рано днес стана ясно, че България е арестувала руснак, собственик на кораба, свързан с взрива в Бейрут, убил 218 души през 2020 г. Арестът на Игор Гречушкин идва близо 5 години след като ливански следствен съдия издаде чрез Интерпол две заповеди за арест.

