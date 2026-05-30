Арх. Димитър Стефанов: Селището в Баба Алин край Варна е невъзможно без чадър на централно ниво

Снимка: Булфото

Изграждането на незаконното селище в местността Баба Алино край Варна е невъзможно без национален "чадър", а не само заради бездействие на местните институции. Що се отнася до главния архитект на район "Приморски" по това време, той не носи отговорност заради подписаните удостоверения за търпимост, защото те са придружени от нотариално заверени декларации и комплект документи. Това коментира във Варна архитект Димитър Стефанов, който е един от двамата участници в Експертния съвет за устройство на територията към община Варна.

"Основният виновник в случая е този, който декларира невярно съдържание", каза за Радио Варна той.

"Вероятно са намерили проектант, който да изготви проекти. Този град, който е направен, и то нелошо, не може да бъде направен просто така. Кои са тези архитекти, които авансово са проектирали без виза за проектиране, без съгласувана виза за инстанциите. Някой е проектирал. Дали е българска фирма, дали украинска или молдовска - не е ясно", обяснява Димитър Стефанов.

"Този проект очевидно се движи с някаква върховна протекция и затова много от органите, които е трябвало да го проверяват, не са реагирали", каза също архитектът.

Той допълни, че в негово присъствие през последните години никога не са разглеждани документи за строителство на обектите в местността.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!