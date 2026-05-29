Арх. Койчев: Удостоверенията за търпимост в "Баба Алино" са рутинна административна процедура, не помня колко съм подписал, не познавам хората

Кадър Нова

Той заяви, че документите за местността „Баба Алино” са издавани като част от рутинна административна процедура

Не си спомням колко удостоверения за търпимост за местността „Баба Алино” съм подписал. Това е било в общия поток на издаване. Нито съм ги броил, нито познавам хората, за които питате. Аз научих от медиите. Това заяви бившият главен архитект на район „Приморски” арх. Валентин Койчев в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS относно скандала около „незаконния град” край Варна.

По думите му удостоверението за търпимост не представлява разрешение за строеж и не узаконява сградите. Архитектът обясни, че документът се издава въз основа на нотариално заверена декларация за периода на строителство и характера на обекта. „Това, което изпълнявам, е административна услуга – нито узаконява сградите, нито дава разрешение за строеж”, подчерта той.

Койчев посочи, че контролът върху законността на строителството е в правомощията на други институции. Той обясни, че удостоверенията за търпимост служат основно при сделки с имоти, наследствени процедури, ипотеки и плащане на местни данъци, но не променят статута на незаконните постройки. „Сградата продължава да бъде незаконна. Съществува установена съдебна практика по темата”, заяви Койчев.

Бившият главен архитект подчерта, че органите на Дирекцията за национален строителен контрол не са задължени да се съобразяват с тези удостоверения. Той представи решение на Върховния административен съд, според което при процедури по премахване на незаконни строежи търпимостта на обекта се преценява самостоятелно.

„Аз не изследвам нищо. Хората подават документите и въз основа на тях издавам удостоверение за търпимост”, каза той.

Койчев заяви още, че никога не е предполагал, че в района се изграждат подобни строежи. „Район „Приморски” е най-големият в България с 500 хиляди души. Основната задача на главния архитект е да одобрява проекти за инвестиционно строителство и да издава разрешения за строеж”, сподели той. И допълни: „Не се познавам с компанията, не съм виждал техни проекти”.