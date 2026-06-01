Арх. Койчев пред bTV: Собствениците носят отговорност за случилото се в „Баба Алино“

Бившият главен архитект на район „Приморски“ във Варна Валентин Койчев е издал три или четири удостоверения за търпимост за строежи в „Баба Алино“.

За bTV той каза, че ако целият район е незаконен, би трябвало всичко да се събори.

Архитект Койчев допуска и някой да потърси отговорност от него, въпреки че удостоверенията за търпимост не узаконяват строежи.

Удостоверението за търпимост доказва само, че строежът е търпим. Собственикът може да вписва строежа в нотариален акт, да го продава, но отговорност не се носи, обясни той.

На въпрос дали не носи никаква отговорност, Валентин Койчев отговори: „Как да кажа, ако има някакви неверни данни, може би нося“.

„Когато го издам върху неверни факти, които са ми поднесени, носи отговорност този, който го е заявил, или този, който го поиска“, каза още бившият главен архитект на район „Приморски“.

Попитан върху какви факти е издал такива удостоверения за търпимост – истински или неверни, той отговори: „По всяка вероятност неверни, това обаче сега го разбирам“.

Според законодателството ни удостоверението за търпимост се иска за строежи до 2001 година.

„Ми, не. Как да ви отговоря сега? Аз не познавам строежите в този район, защото той е най-големият в цялата страна, там живеят над 100 000 души“, каза Койчев на въпрос дали тогава не е знаел, че в този район не е могло да се строи.

За района Койчев е издал около четири удостоверения за търпимост. Неговият наследник обаче не е издавал такива документи, защото вече не е било необходимо.

Архитект Койчев разказва още, че в конкретния случай вината е на собствениците.

„Те, казвам в множествено число, защото не ги познавам какви са, кой командва там, още повече че сега, както разбирам, строителството е продължило доста дълго време след издаването на тези удостоверения за търпимост“, каза той.

Според Койчев в общината има дирекции, които отговарят за строителния контрол. И ако се спазва буквата на закона, сега тези незаконни строежи е правилно да се съборят.

На въпрос дали допуска, че някой може да поиска отговорност от него по съдебен път, Валентин Койчев отговори: „Възможно е“.

МРРБ вече е започнало проверка.

