Арх. Марин Велчев: Наводненията се дължат на колективна безотговорност

Снимка: Булфото

Водопопиването, което изчезва от градовете заради застрояването на частни имоти, е една от причините за наводненията. Трябва да има повече зелени територии в частните имоти. Това подчерта арх. Марин Велчев, председател на Районната камара на архитектите във Варна. Всичко това се дължи на една "колективна безотговорност", допълни Велчев, ден след като от Камарата на архитектите в България излязоха с декларация по повод наводненията по Българското Черноморие, в която се посочва, че причините за разрушенията, жертвите и щетите не са природни, а са следствие от дългогодишно безконтролно застрояване, унищожена природна среда и липса на институционален контрол.

В документа се посочва още, че унищожаването на дюни, зелени площи и естествени дренажни системи превръща всяка буря в бедствие, а практиката нарушенията да се узаконяват постфактум е довела до „пълна девалвация на устройственото планиране“.

Никога не е късно да се направи промяна в Общия устройствен план на Варна, тази промяна е неизбежна, категоричен е арх. Велчев. Инициативата за неговата промяна трябва да дойде от Общината, поясни пред Радио Варна той.

Аналогията между наводненията по Южното Черноморие и това в кв. "Аспарухово" преди години не са много резонни, защото причината за трагедията във Варна бяха незаконни постройки, а тук става дума за законно построени сгради, поясни Марин Велчев.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!