Археолог: Заплатата ми е под 2 хиляди лева, вдигнаха я с 5 %, а на полицаите с 51 %

Кадър БТВ

Малко под 2550 лева е средната брутна заплата за третото тримесечие на 2025 година, отчита Националният статистически институт. Средното възнаграждение намалява с 0,9 процента спрямо второто тримесечие. Сравнено с година по-рано - обаче има ръст с 12 на сто, предаде БТВ.

Увеличението на средната заплата е по-голямо в обществения сектор, отколкото в частния, пресмята още Националната статистика. Най-високите възнаграждения са в сектор "Административни и спомагателни дейности", а най-ниските - в хотелиерството и ресторантьорството.

Александра Петрова е археолог и работи в музея във Враца. Получава по-малко от 2000 лева след удръжките, заедно с увеличението, което тази година е около 5%. Казва, че не усеща тенденцията за по-високи заплати в държавния сектор от частния.

„Още повече, че в други сфери увеличението беше десетократно повече, 51 процента. Имам предвид полицаите, аз оценявам всеки труд, но не може тези хора, които се грижим за кулгурно-историческото наследство, за възпитанието на обществото, на младите българи, да сме на опашката и труда ни да е буквално обезценен и винаги за нас да не достигат средства“, заяви Александа Петрова , РИМ - Враца.

Сезонната заетост е сред факторите, които тласкат заплатите в частния сектор надолу, казват експерти. „Най-вече в сектор „хотели“ и „ресторанти“ наемат хора само за лятото, но и в земеделието и строителството и там много често се наема хора на ниско заплащане, и има сиви практики – на минимална се плаща и другото в плик“, коментира Адриан Николов - икономист в ИПИ.



Средната заплата през последните три месеца е около 2500 лв. – малко по-ниска от предишното тримесечие. Най-сериозен спад се отчита в образованието, културата и здравеопазването.

„Другият фактор, който играе роля при нас последните две-три години е голяма неяснота около бюджетните процедури, защото на няколко пъти се бавят с бюджетите, излизаха през пролетта, което означава, че заплатите на работниците в обществени сектор се повишават със закъснение. И това го виждаме чак през лятото“, допълни Николов.

Според данни на „Евростат“ България е страната с най-ниска средна годишна заплата в Европейския съюз за 2024 г. – 15 400 евро годишно.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!