Археолози с големи открития край село Велино

Уникална архитектура откриха археолози в селище от Златния век на България край село Велино. Първоначалните проучвания показват, че това може да е най-голямото извънстолично селище този период. То включва сгради, улици застлани с плочи, крепостни стени и вероятно църква, съобщиха от Националния исторически музей (НИМ).

Новост е сграда със заоблени външни ъгли, които се срещат много рядко в средновековните български поселища. Тази година разкопките разкриха и ценни артефакти, като плочести камъни с графити, сред които се откроява изображение на тур – впрегатно говедо, изчезнало в Европа през XVII век. Открити са още бронзова вилица, посребрен коланен накрайник, стила за писане и голямо количество битова керамика.

Теренните проучвания на селището край Велино започват през 2022 г. под ръководството на доц. Константин Константинов от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ и Ивайло Кънев, главен уредник в НИМ.

Селището край село Велино е обхваща площ от 40 декара и е обитавано при управлението на царете Борис, Симеон и Петър в периода IX – X век.

„Много е рано да кажем какъв е този обект, тъй като сме само на два, три сезона от неговото проучване. Факт е, че е селището е голямо. Има интересни артефакти и от езическия и от християнския период в България. Архитектурата е интересна. Сградата, която открихме е правоъгълна, както и други от този период, но със заоблени ъгли, което е рядкост за средновековната ни архитектура“, каза за ШУМ.БГ доц. Константинов.

Какво още ще разкрие селището край Велино остава да се разбере следващата година. „Проучванията в този обект приключиха за този сезон. Работихме 10 дни като финансирането бе осигурено от НИМ“, каза още доц. Константинов.

Той и колегите му очакват средства от Министерството на културата за теренни проучвания и консервация на археологически обекти. Ако получи финансиране екипът на доц. Константинов ще работи в северозападния сектор на обект № 41, Външен град на Плиска. Там миналата година бе открит печат, който стана най-коментираният артефакт заради неочаквана интерпретация на темата „Богородица с младенеца“.

