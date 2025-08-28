Археолози в Грузия откриха човешка челюст на 1,8 милиона години

Кадри Youtube

Археолози в Грузия са открили челюст на 1,8 милиона години, която принадлежи на древен човек, съобщава Ройтерс. Според учените находката ще хвърли светлина върху едно от най-ранните доисторически човешки селища в Евразия.

Грузинският археологически обект в Орозмани, чията площ е по-малка от две паркоместа, но изключително богата на история, разкрива най-старите останки от ранни хора извън Африка, посочва БТА. Те дават важни сведения за живота на Homo erectus, който е бил ловец и според учените е започнал да мигрира преди около два милиона години.

„Проучването на останки от ранни хора и животни в Орозмани ще ни позволи да разберем живота на първите колонизатори на Евразия“, казва Гиорги Бидзинашвили, професор по археология на каменната ера в Държавния университет „Илия“ в Тбилиси. „Смятаме, че Орозмани може да ни предостави изключително ценна информация за човешкия вид“, добавя той.

Долната челюст е намерена на 100 км югозападно от Тбилиси, където през 2022 г. археолозите открихат и зъб от ранен човек от същата ера. Преди това в близкото село Дманиси е открит човешки череп на 1,8 милиона години. При скорошните разкопки учените са намерили и останки от животни – саблезъб тигър, слон, вълк, елен и жираф – както и скривалище с каменни инструменти.

