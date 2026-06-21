Архимандрит Никанор: Не сме едно семейство с руския патриарх Кирил, не ползвам резиденциите, яхтата, частния му самолет

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„Нямам никакво отношение, достъп и възможност да ползвам именията, резиденциите, яхтата, частния самолет и банковите сметки на патриарх Кирил, така че няма как да сме едно семейство с него“, заяви архимандрит Никанор, игумен на Църногорския (Гигински) манастир „Св. св. Козма и Дамян“ по NOVA NEWS, като коментира връзката между Българската и Руската православна църква и образа на патриарх Кирил.

Игуменът подчерта, че санкциите срещу руския патриарх са насочени към личността му, а не към институцията на Руската православна църква. „Когато санкциите не са му наложени заради това, че той е патриарх като такъв… те са наложени лично на него“, каза Никанор и направи аналогия с наказателната отговорност в гражданския живот.

Според него не е редно действията на конкретен духовен лидер да се приписват на цялата църква.

Архимандритът коментира и проповедите на патриарх Кирил за войната в Украйна, като ги определи като несъвместими с православното учение.

„Това няма да откриете нито в Евангелието, нито при светите отци. Няма такова нещо като “сатанински Запад” и “свещена война” в християнството”, заяви той.

Снимка на патриарх Кирил провокира остри критики. На изображение, разпространено от Московската патриаршия, той носи на лявата си ръка скъп часовник от марката „Breguet“, оценяван на десетки хиляди евро. Впоследствие снимката е препубликувана, но часовникът е премахнат дигитално.

Проблемът възниква, когато в официално публикуваната от Московската патриаршия версия часовникът е премахнат дигитално. Според игумен Никанор това е разрушило доверието към църковната институция. “Хората не реагират толкова на самия факт, колкото на опита той да бъде скрит и после да се обяснява. Когато говорим за духовен авторитет, очакването е за скромност. А когато публичният образ показва обратното, неизбежно се появява съмнение и дистанция“, категоричен е той.

В по-широк политико-духовен контекст той коментира и влиянието на руската пропаганда, като определи част от обществените нагласи като „идеопоклонство“. „Хората не търсят решения от Бога, а очакват Русия и Путин да им решат проблемите“, каза Никанор.

Редактор "Екип на Петел",

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