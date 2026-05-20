Архимандрит Никанор защити Дара: Църквата взима пари от сатанисти

Снимка Булфото

Божи служител защита Дара, която бе обвинена в "сатанизъм" от българската църква.

Игуменът на Църногорския манастир архимандрит Никанор Мишков взриви социалните мрежи днес, 20 май 2026 година, с остра позиция в защита на певицата Дара и нейната победна песен за „Евровизия“.

В личния си профил във Фейсбук духовникът критикува консервативните среди в Българската православна църква (БПЦ), които обвиниха изпълнителката в „сатанизъм“ заради провокативния текст на парчето. В разразилия се институционален спор с позиция се включи и Русенският митрополит Наум, който подкрепи националния триумф срещу вълната от родна завист, пише dunavmost.com.

Повод за острия коментар на архимандрит Никанор станаха изказвания на други църковни представители, сред които и арх. Пламен Мирянов, определили песента като "дъното на обезродяването и опит за поредното обезличаване на нашата християнска православна идентичност". Критиците дори призоваха гласувалите за песента да се покаят, за да не бъдат грабнати от демоните на Божния съд.

Никанор Мишков отговори с ирония на тези обвинения, извеждайки на преден план финансовото лицемерие в институцията. Според него същата тази ръка, която клейми хората, "всеки месец доволно се подписва в митрополитската ведомост, взимайки парите на същите тези непокаяли се “сатанисти”... за да си осигури безгрижно и безметежно съществуване на техен гръб". Той попита с каква съвест въпросните „праведници“ застават да служат в близо 1 000 църкви и манастири, ремонтирани изцяло с парите на същите тези европейски граждани.

В публикацията си игуменът намеси и държавната власт, питайки риторично дали на Сатаната служат президентът Румен Радев и шефката на БНТ Милотинова, които ще организират домакинството на престижния музикален конкурс догодина.

