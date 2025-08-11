Архитект: Системата за опазване на недвижимото културно наследство е абсолютно разрушена

Булфото

Системата на опазване на недвижимото културно наследство е абсолютно разрушена. Това заяви пред БНР арх. Петър Петров, бивш директор на Националния институт за недвижимо културно наследство

Общественици и експерти, ангажирани в опазването на културното наследство, се противопоставиха на законови промени. В специална декларация те настояват "законодателната, изпълнителната и общинската власт да обмислят важността на паметниците на културата за обществото и да спрат опитите за законотворчество без стратегическа визия".

Той обясни защо промените, внесени от Тошко Йорданов от ИТН и група народни представители, предизвикаха реакции от страна на професионалната общност.

"Има заложен конфликт на интереси в този закон. Групите, които трябва да гласуват инвестиционни проекти и същевременно да ги изработват, са нещо, което е неразбираемо. Отваря се широко вратата за произволни намеси.

Проблем е липсата на експерти.Териториалните програми имат капацитет, но в ограничен периметър по отношение на археологията.

Третото е архивът. Няма как да се случи проучване и издаване на статут на сграда, докато не се получи архив. А тази информация се намира в още четири архива".

В момента системата е силно централизирана и съсредоточена в София, отбеляза още арх. Петров в предаването "Преди всички".

"Първото ми предложение беше да се открият регионални звена. Основният проблем на този институт е, че е натоварен със задачи, които не може да изпълни през следващите 180 години. Но хората, които работят там, са една дузина".

Няма стратегия, отбеляза още той и поясни, че е необходимо целенасочено подпомагане на собствениците, които се грижат за паметници на културното ни наследство. Арх. Петров предлага също в закона да бъде заложено и отчуждаване на паметници на културата, за които не се полагат грижи.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!