Архитект показа симулация на Потопа в Елените
09.10.2025 / 15:41 0
Кадър Фб, Жоан Нейчев
Интересна симулация показа в социалната мрежа архитект.
От видеосимулацията може да се придобие ясна представа за случилото се.
При дъждовете водосборната зона е събрал огромни количества вода от няколко страни и вълната е връхлетяла строежите по речното корито.
