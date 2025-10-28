Архитект постави на място депутатите

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Тв

Депутатите опитаха да преодолеят кризата в управлението с взетото днес решение да се стигне до ротация на председателя на Народното събрание. Най-вероятно това ще става за период от 10 месеца, но все още обаче нищо не е официално. Действията на народните представители дадоха повод на архитект за хаплив коментар.

Това е може би поредната сглобка, около която има ротация. Чудя се, доколко ще издържи ротационния принцип на рулетката. Миналия път на издържа дълго, но според мен може да продължи цял мандат, до пълен мандат на правителството и на парламента, започна Любо Георгиев.

По-интересно тук е и последното включване на „ДПС - Ново начало“. Всъщност каква е тяхната роля. Много странно изглежда това: Ние участваме, подкрепяме правителството, обаче нищо не искаме в замяна. На базата на това, че сме много добри хора, грижим се за обществото и какво ли още не, добави той.

Доста неискрено, мисля, че е това, някой да подкрепя така управлението. Ще се гласува бюджет за десетки милиарди, подписан, и в този смисъл не е убедително да има зависимости при подкрепата на това правителство и да има такъв тип взаимоотношения. За мен това е много по-интересно, отколкото кой ще седне на председателския стол в парламента, каза още по Нова ТВ Любо Георгиев.

