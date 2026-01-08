Пиксабей

Арктически студ скова Германия. Снежният хаос затвори училищата в няколко провинции, а хората останаха в хоумофис. Времето обърка и програмата на канцлера Фридрих Мерз, който отмени първата важна партийна среща за годината. Зимата вече държи Германия в ледената си хватка, а циклонът "Ели" все още е в настъпление.

В провинция Саксония днес тази сутрин бяха измерени минус 27,8 градуса - най-ниската температура в страната. Тежка е ситуацията и в северните провинции. Заради очакваните обилни снеговалежи училищата в Хамбург, Бремен и големи части на Долна Саксония няма да работят.

В цялата страна се съобщава за сериозни инциденти. Има загинали при катастрофи на заледени пътища. Автомагистрала А2 край Херфорд в посока Хановер е затворена, както и А73 в Тюрингия. Полицията предупреждава за изключително опасни пътни условия.

Болниците също са под натиск. В берлинската травматологична болница отчитат вълна от пациенти с фрактури и травми на главата след падания на лед. Медиците призовават хората да избягват всякакви рискове.

Силният студ и снежният хаос в Германия объркаха програмата на канцлера Фридрих Мерц и ръководството на Християндемократическия съюз. Заради опасните метеорологични условия и очакваните отменени влакове и полети, ХДС отмени годишната си начална конференция, планирана за петък и събота в Майнц. Решението е взето в последния момент, след като в партийната централа нараснали опасенията, че членове на федералното ръководство - особено от северните и източните региони на страната - няма да успеят да пристигнат навреме или ще пътуват при риск за живота си.

Все още не е ясно дали канцлерът Мерц ще осъществи планираното си пътуване до Индия, насрочено за неделя, непосредствено след отменената конференция, предаде БНР.

