Арман Бабикян за Иво Христов: Мрачен професор, човекът си нареди някаква карта на света, в която имаше САЩ, Русия и някаква Евразия

Кадър Фб

Светът се пренарежда. Ще има няколко големи акули в световния океан, САЩ искат да са най-голямата и да отръфат най-голямото парче.

Така описа ситуацията в света анализаторът проф. Иво Христов в предаването "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ. С тези думи той обясни желанието на президента Тръмп САЩ да придобият Гренландия.

Той поясни, че в момента съотношението на силите се изменя, центъра на силата се изменя решително от западния свят в посока тихоокеанския.

На въпрос защо този процес трябва да мине през унижението на Европа, Христов каза: "Европа се самоунижава сама. Само вижте европейските лидери сега".

"Ако Европа не се стегне ще се превърне от субект край масата в меню на масата. С този елит това е повече от сигурно", каза той.

Според него за мира в Украйна пречат европейските лидери. "Европа е големия губещ".

Христов посочи, че без САЩ не би могло да има НАТО. "НАТО е книжен тигър, без Америка този съюз е нищо", каза той.

Анализаторът Арман Бабикян написа тежка критика към професора без да споменава името му.

Тази сутрин поредният мрачен професор разпредели света по БНТ и даде да се разбере, че българите са "крепостни селяни", от които нищо не зависи.

Човекът си нареди някаква карта на света, в която имаше САЩ, Русия и някаква Евразия. Никой не разбра къде се пада Австралия. Япония, Южна Корея, Нова Зеландия и други "скромни" икомомики?! Къде се оказва Индия в "любовните" си отношения с Китай? Дали емирствата и Саудитците се падат някъде на картата му с техните "скромни" възможности?

Основната задача на "светилото" бе да обяви европейците за кретени, които не съзнават, че баницата вече се дели на три, а САЩ вместо да чакат провала им си вземат западното полукълбо...

Не стана ясно що дири бедна Русия в тази схемичка от четвърти клас, защото има БВП, колкото Италия. Но, може би човечецът е гледал геополитиката на квадратен метър.

Моля, държавната телевизия да предупреждава следващия път да не гледат деца, защото ще им пишат двойки в училище и ще объркат, че днес сме в средновековието.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!