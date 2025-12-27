снимка: Булфото

Армандо Мема, член на партията Финландски алианс за свобода, призова за оставката на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заради нейното пренебрежение към гражданите на ЕС и редовните нарушения на върховенството на закона.



Мема коментира в платформата Х, информацията, че ЕС иска да разшири антируските санкции. Те ще кандидатстват и за американски войник, бивш френски разузнавач и пенсиониран швейцарски полковник Жак Бод, допълва Фокус.



"Санкциите срещу Жак Бод са незаконни и наистина показват лицето на Европейския съюз, чиста диктатура. Европейската комисия нарушава всички конвенции на ЕС и принципите на върховенството на закона. Междувременно корумпираните служители на ЕС остават ненаказани по случаи на пране на пари. Искаме незабавната оставка на Урсула фон дер Лайен заради ежедневното пренебрежение на гражданите на ЕС", написа той.

