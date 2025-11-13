Армин Вагнер: Целта на Русия във война с НАТО няма да е да стигне до Ламанша, а да пробие като с игла отвътре с две бригади

Кадър Бундесвер

Целта на Русия в потенциален конфликт с НАТО няма да бъде да пробие до Ламанша, а да разруши самия Алианс отвътре. Импулсът за това може да бъде ограничена военна операция, извършена със силата буквално на две бригади. Това разказа полковникът от германската армия Армин Вагнер, военен историк и автор на книгата "Азбуката на Апокалипсиса“ в интервю за DW.

Той отбелязва, че през 70-те и 80-те години на миналия век плановиците на НАТО са смятали за най-вероятен сценарий пълномащабна война със Съветския съюз, по време на която орди от съветски танкове ще се втурнат през Западна Германия към Ламанша. Сега обаче е все по-ясно, че агресията на Русия срещу НАТО ще бъде по-ограничена във военно отношение, но по-интензивна в информационната сфера.

Най-вероятният сценарий, който НАТО в момента обмисля, е "убождане с игла“ от Русия, посочва Вагнер. И тези убождания ще бъдат нанесени, според него, срещу балтийските държави. В този смисъл, очевидно уязвимо място е естонският град Нарва, който се намира точно на границата с Русия и където значителна част от населението е от етнически руски произход.

Анализаторът се позовава на наскоро публикувана книга на немския политолог Карло Масала, която описва реалистичен сценарий, при който Русия бързо превзема граничния град Нарва със силите на две армейски бригади (от 6 до 10 хиляди войници), което може да бъде осъществено, без да се ощетят усилията на Руската федерация на фронта в Украйна.

Според Вагнер, целта на ограничено нахлуване в Естония ще бъде опит за провокиране на разкол в НАТО, когато страните от Западна и Южна Европа откажат да влязат в директен конфликт с Русия заради това, което изглежда като малък граничен спор от другата страна на континента.

"НАТО е предизвикано. Ще попитат ли южноевропейските членове на НАТО: "Искат ли да умрат за Нарва в Мадрид?“ - обяснява тази логика военният историк, позовавайки се на френските антивоенни плакати от 1939 г. със слогана "Защо да умреш за Данциг?“.

Вагнер отбелязва още, че Москва се стреми да възроди империята в бившите ѝ граници, ако е възможно, а войната в Украйна е неуспешен опит по този път. Според него кървавата месомелачка в Украйна не е това, което Кремъл планира да направи по-нататък, за да завземе останалите територии.

Както писа по-рано УНИАН, германският генерал Александър Цолфранк преди това предупреди, че заплахата от руско нахлуване в Европа става все по-реалистична, тъй като Кремъл натрупва военния си потенциал.

В същото време някои анализатори се съмняват в това, тий като вярват, че на Русия ще са необходими няколко години, за да се възстанови от войната с Украйна и да започне нова война. Например, американският Институт за изследване на войната смята, че Кремъл ще разпали нова война веднага след постигането на споразумение в Украйна.

